“Буде ще не одне затримання”: Данілов прокоментував перевірку військкоматів

Під пильною увагою перебуває робота Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки в 11 областях.

Для перевірки роботи ТЦК та СП (військкоматів) в Україні за рішенням Ставки було створено робочу групу на чолі з першим заступником міністра оборони генералом Павлюком.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов, ця група уже прозвітувала про проведену роботу.

“11 областей... під пильної увагою перебувають, в тому числі, і членів Ставки... Сьогодні ми бачимо наслідки роботи цієї групи і ви ще побачите не одне затримання людей, які б мали займатися трішечки іншими речами, ніж вони займалися до цього", - натякнув він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Данілов: Які гарантії безпеки Україні дадуть США та що вибухає у Москві?"

Нагадаємо, 1 серпня заступник міністра оборони Олександр Павлюк прозвітував про виконану роботу за місяць від початку перевірки по всій країні ТЦК та СП щодо фактів корупції. Перевірка триватиме ще 1-3 місяці.

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