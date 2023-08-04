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“Буде ще не одне затримання”: Данілов прокоментував перевірку військкоматів

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Буде ще не одне затримання”: Данілов прокоментував перевірку військкоматів

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на нові затримання після перевірок ТЦК та СП в Україні / Фото: прес-служба РНБО

Під пильною увагою перебуває робота Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки в 11 областях.

Для перевірки роботи ТЦК та СП (військкоматів) в Україні за рішенням Ставки було створено робочу групу на чолі з першим заступником міністра оборони генералом Павлюком. 

Як повідомив в ефірі національного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов, ця група уже прозвітувала про проведену роботу. 

“11 областей... під пильної увагою перебувають, в тому числі, і членів Ставки... Сьогодні ми бачимо наслідки роботи цієї групи і ви ще побачите не одне затримання людей, які б мали займатися трішечки іншими речами, ніж вони займалися до цього", - натякнув він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Данілов: Які гарантії безпеки Україні дадуть США та що вибухає у Москві?"

Нагадаємо, 1 серпня заступник міністра оборони Олександр Павлюк прозвітував про виконану роботу за місяць від початку перевірки по всій країні ТЦК та СП щодо фактів корупції. Перевірка триватиме ще 1-3 місяці.

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Дата публікації
Перегляди
335
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