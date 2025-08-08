Буде ще більша війна: Портников спрогнозував наслідки мирних ініціатив Трампа

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реальних домовленостей щодо припинення російсько-української війни не буде, натомість можливе перемир’я, яке закінчиться ще більшою війною.

Такий прогноз зробив український політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, в найближчій перспективі можливе як перемир’я у повітрі, так і припинення вогню на лінії бойового зіткнення.

Однак, як наголосив журналіст, Україна буде продовжувати вважати, що Росія окупувала її території, а у Кремлі будуть вважати, що Україна контролює території, які є конституційною частиною РФ.

«Це перемирʼя буде вагітне ще більшою війною в будь-який час. Або в час, коли Трамп буде президентом США, або коли він залишить Білий дім», — зауважив Портников.

Оглядач не бачить обʼєктивних підстав вважати, що російсько-українська війна може закінчитись, тому Україна повинна бути готовою до її продовження.

«Можна готуватись до нової війни шляхом перетворення країни на фортецю, інтенсивної роботи ВПК, ліквідації соціальних можливостей держави як таких і переведення всіх коштів на армію і військово-промисловий комплекс, створення умов для більш ефективної мобілізації. Тобто, перевести країну на воєнні рейки», — підсумував він.

Нагадаємо, США та Росія розглядають угоду, яка може заморозити війну в Україні, закріпивши за Кремлем контроль над окупованими територіями.