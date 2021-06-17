"Буде повний занепад кар'єри на наших очах" - Гордон про позов Порошенка

Телеведучий вважає, що Порошенко як політик “втратив нюх”.

Український блогер і політик Дмитро Гордон стверджує, що нарешті дочекався судового позову від адвокатів Петра Порошенка через його заяву на ток-шоу в Савіка Шустера про те, що "Порошенко і Путін домовилися про здачу Маріуполя".

В ефірі ток-шоу "Право на владу" 17 червня він заявив, що сьогодні у нього щасливий день.

“Я так чекав цього "солодкого" Петра Олексійовича, так просив! Місяць тому його адвокат Ілля Новіков заявив, що Петро Олексійович має намір подати на мене до суду”, - зауважив з цього приводу Гордон .

Він ще раз повторив, що вважає Порошенка і Путіна, а також Порошенка і Медведчука “однією бандою”. Підтвердженням цього він назвав “плівки Бігуса”, на яких під час записів розмов Медведчука багато разів звучить прізвище Порошенка.

“Це взагалі ганьба України! Це жах. Людям з неміцною психікою це взагалі слухати не можна”, - стверджує він.

За словами Гордона, він давно пропонував Петру Порошенкові звернутися до суду і чекав цього моменту.

“Буде таке шоу, що рейтинги зашкалять. Петро Олексійович, на мій погляд, втратив нюх, тому що він дуже підготовлений політик - і повинен був прорахувати ризики. Щось з ним сталося, мені здається, - і він не прорахував ризики. І тепер буде повний занепад його кар'єри на наших очах”, - вважає майбутній відповідач на судовому процесі.

Нагадаємо, що до Шевченківського районного суду Києва надійшла позовна заяву проти блогера і політика Дмитра Гордона. Його звинувачують в поширенні неправдивої інформації щодо здачі Маріуполя.

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