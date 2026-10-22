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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Буде тепло до +20°, але є нюанс: синоптики розповіли, у яких областях вируватиме негода 22 жовтня

Синоптики дали детальний прогноз погоди на 22 жовтня та попередили, коли саме тепло зміниться першими нічними заморозками.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь

Осінь / © pexels.com

В Україні 22 жовтня утримається тепла погода з температурою до +20 градусів, проте в більшості регіонів пройдуть дощі, а на заході очікуються сильні зливи та штормовий вітер.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що у третій декаді місяця в Україні збережеться відносно тепла й переважно суха погода. За його словами, переважатимуть східні та південно-східні вітри, а температура залишатиметься вищою за сезонну норму.

У західних регіонах 22–23 та 26–27 жовтня очікуються незначні, а часом помірні дощі з мрякою. Мешканцям Правобережжя в окремі дні варто зважати на густі тумани, що ускладнюватимуть рух на автошляхах.

У період із 22 по 25 жовтня нічна температура коливатиметься в межах +6…+12 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до +14…+20 градусів вище нуля. Винятком стане лише захід країни, де 23 жовтня через щільну хмарність стовпчики термометрів не піднімуться вище +8…+13 градусів тепла.

Водночас синоптик попереджає, що поступове зниження температури розпочнеться від 26 жовтня. До кінця місяця вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+7 градус тепла.

У північних областях місцями ймовірні заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі. Тому, незважаючи на помірно теплі дні, під кінець жовтня в деяких куточках країни зросте ризик нічного підмерзання.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 22 жовтня погодні процеси в Україні все ще визначатимуться полем високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, центр якого знаходиться над північними районами Уралу.

«Проте, незважаючи на відсутність атмосферних фронтів над Україною, за рахунок стійких південних потоків теплого дуже вологого повітря з районів Чорного та Азовського морів, у нас подекуди може спостерігатися невеликий дощ. Тепла погода утримається», — зазначають синоптики.

Загалом по країні буде хмарна погода із проясненнями. Протягом дня в більшості регіонів очікуються невеликі дощі, проте на сході та південному сході, а також уночі на заході утримається суха погода.

Удень у західній частині країни опади посиляться, а на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть сильні зливи. Вітер дутиме з південного сходу та сходу зі швидкістю 7–12 м/с, але в західних областях удень можливі пориви до 15–20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +12…+17 градусів тепла. На півдні буде ще тепліше: вночі +9…+14 градусів, а вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів вище нуля.

Погода в Україні 22 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні погодні явища: 22 жовтня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях через рясні зливи оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі комунальних і будівельних служб, енергетичних підприємств, а також суттєво порушити рух транспорту.

Синоптики попереджають про сильні дощі у кількох областях України 22 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про сильні дощі у кількох областях України 22 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 22 жовтня.

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