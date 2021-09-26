"Буде тільки "Дельта": Комаровський розповів про головні засоби для профілактики коронавірусу

"Буде тільки "Дельта": Комаровський розповів про головні засоби для профілактики коронавірусу

Варто відкривати кватирки там, де це можливо.

Головними засобами для профілактики коронавірусу є провітрювання приміщень та вакцинація проти COVID-19.

Про це розповів кандидат медичних наук та відомий педіатр Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Фахівець радить відкривати кватирки там, де це можливо. За його словами, з людьми можна зустрічатися, але на свіжому повітрі.

"Все, що ми можемо зараз – вентиляція приміщень та вакцинація. Відкривайте кватирки де тільки можна...", – порадив Комаровський.

Також, на його думку, штам коронавірусу "Дельта" в Україні витісняє інші.

"Я б хотів сказати: А що за вересень відбулося нового в плані коронавірусу? Практично нічого, крім "Дельти", не залишилося, буде тільки цей варіант...", – зауважив лікар Комаровський.

Раніше інфекціоніст розповів, що вакцина проти коронавірусу CoronaVac виготовлена традиційним способом, випробуваним протягом десятиліть, що є її перевагою. Інші використовувані вакцини, хоч і мають офіційне схвалення, зроблені на основі інноваційних технологій. Проте всі вони є ефективними.

Як повідомлялося, лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська розповіла, що є категорія людей, які не ризикують захворіти коронавірусом.

А лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук поділилася, за якими симптомами можна діагностувати "Дельту".

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