"Буде тліти і спалахувати": інфекціоніст розповів, чого очікувати від коронавірусу восени

За словами лікаря, коронавірус незабаром перетвориться на сезонне захворювання.

Восени слід очікувати нового спалаху коронавірусу. За словами лікаря Євгена Дубровського, мутації вірусу будуть легше переноситися.

Також читайте У РФ поширюється агресивний штам коронавірусу: чи є загроза для України

Про це "Фактам" розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський.

"За логікою вірус з кожною мутацією повинен ставати легше - йому немає сенсу знищувати людей. Думаю, з часом він перетвориться в сезонний респіраторний вірус. Не зникне, тому що ще не всі перехворіли, а буде тліти і спалахувати, коли імунна опірність інфекціям знижується", - зазначив Дубровський.

Він додав, що зараз природа походження коронавірусу до кінця не вивчена, тому прогнози робити складно.

"Ще на початку епідемії припускали, що не все так просто - надто багато нестиковок і нехарактерних особливостей. Тепер взагалі обговорюються сенсаційні новини, що вірус штучного походження - з лабораторії. Що сказати? Ми дуже мало знаємо, та й ніколи не дізнаємося всієї правди", - сказав інфекціоніст.

Нагадаємо, що у Південній Америці виявили новий штам коронавірусу, який вже отримав назву "лямбда". Всесвітня організація охорони здоров'я почала досліджувати цю мутацію, оскільки вона може мати велику загрозу для імунної системи людини.

Новини України: чи буде ще одна хвиля коронавірусу і чим небезпечний штам "Дельта" з Росії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання