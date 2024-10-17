"Буде в РФ цар і ми об'єднаємося": що кажуть у Корецькому монастирі на Рівненщині, яким напряму керує Кирило

Древній (заснований у 16 ст.) Корецький жіночий монастир на Рівненщині – єдиний в Україні, який безпосередньо підпорядковується навіть не очільникові УПЦ МП Онуфрію, а напряму Z-патріархові РПЦ Кирилу, який благословляє окупантів вбивати українців.

Журналісти "Громадського" побували в місті Корець на Рівненщині та розпитали, як монахині й місцеві жителі ставляться до того, що українська святиня й досі перебуває в духовній неволі ворога.

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Ухвалений у серпні 2024 року закон України про заборону релігійних організацій, які пов'язані з РФ, напряму стосується Корецького монастиря і мав би обмежити його діяльність. Річ у тім, що цей монастир ще від 1984 року отримав від московського патріарха статут ставропігії. Це означає, що Корецький монастир напряму підпорядковується голові РПЦ – Z-патріархові Кирилу.

"Нічого не потрібно доводити – згідно з усіма офіційними документами і статутом монастиря він є власністю Російської православної церкви", – каже журналістка Мар'яна П'єцух.

Попри понад 10 років війни з Росією, з яких понад 2 роки – криваве повномасштабне вторгнення, монастир так і не позбувся свого зв'язку з Москвою. Навіть за декілька днів до повномасштабного вторгнення, на початку лютого 2022 року, нинішня намісниця монастиря їздила до Москви, де її піднесли до сану ігумені. Указ про її призначення підписував особисто патріарх Кирил. Ця черниця керує Корецьким монастирем і досі.

Журналісти з'ясували, що у власності монастиря є 7 земельних ділянок і 9 об'єктів нерухомості. Крім того, монастир задекларував 2023 року 5,5 млн грн доходу.

Представникам ЗМІ монахині заборонили знімати всередині собору і відмовилися від коментарів.

"Коли побачили, що ми не йдемо з території монастиря, до нас знову підійшли і сказали: "Ви що, не зрозуміли? З вами ніхто не буде говорити, бо не тільки нема кому, а тому що зараз така ситуація", – каже Мар'яна П'єцух.

У Державній службі з етнополітики та свободи совісті розповіли журналістам, що Корецький монастир навіть не звертався з питань перереєстрації та зміни підлеглості від РПЦ.

Що кажуть самі жителі

Настоятель єдиної в Корці церкви ПЦУ Олександр Мацуканич розповів, що наразі в самому місті налічується 7 храмів Московського патріархату, а в колишньому Корецькому районі – близько 30 храмів УПЦ МП, тоді як у ПЦУ – 6 храмів.

"Колосальна різниця, незважаючи на те, що війна. Мене дивує рабська ідеологія людей. Сьогодні війна – загиблих воїнів привозять на площу, а там (у монастирі – Ред.) у гучномовці поминають "господіна і отца Кіріла"... Чому люди далі хочуть бути в рабстві? Бо їх так виховали – рабами. Десятиліттями тривала пропаганда", – обурюється священник ПЦУ.

Портрети загиблих героїв з Корця на площі міста, навпроти якої досі – осередок "руского міра"

"Вже 10 років тому треба було таке зробити (змінити підлеглість Корецького монастиря – Ред.). Коли почалася (повномасштабна) війна, наша поліція сказала не чіпати монастир", – розповів житель Корця.

Проте є чимало й таких, хто досі перебуває в полоні російської ідеології та висловлює відверто ворожі пропагандистські наративи.

"Хто мобілки має – то все бєсовське. Не треба дзвонити. Треба, як раніше було – конвертами. То не наука – то все бєсовське. Будете плакати потім. Не боюся (Путіна – Ред.). То – Росія. Там Божа матір. А що, ви не знали? Божа матір все врем'я охороняє Росію. Бо вона там знаходиться. Ви що, не знали, що Божа матір знаходиться в Росії?" – каже одна парафіянка.

Вона вважає, що у війні винен Порошенко і чомусь євреї, яких називає некоректним словом.

"То ж**и. То єврейська війна. Три тисячі євреїв, які розпинали Христа, вони оце все (війну в Україні – Ред.) зробили. Але скоро буде рассвєт. Буде в Росії цар. І ми об'єднаємося з Росією", – відверто розповідає "ватна" зазомбована жінка літнього віку.

Парафіянка РПЦ, яка чекає на "прихід царя" в Росії / Фото: Громадське

Нагадаємо, що в Черкасах прихильники МП штурмували найбільший православний храм України, громада якого вирішила приєднатися до ПЦУ.

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