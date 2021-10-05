"Буде велике навантаження": у РНБО повідомили, коли українцям очікувати пік захворюваності на COVID-19

За його словами, за прогнозами на кінець місяця будуть ухвалюватися рішення стосовно подальшої роботи шкіл, вишів та інших установ.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня.
Про це він сказав під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента 5 жовтня.
"За нашими прогнозами, пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця - початок наступного місяця. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які одномоментно будуть перебувати на коронавірусних ліжках, буде на рівні 50-55 тисяч людей", - заявив Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що це "буде доволі велике навантаження" та додав, що сьогодні "Україна перебуває на середині епідемії, а пік ще буде попереду".
Своєю чергою головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з "1+1" повідомив, що в Україні пік захворюваності на коронавірус може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померло понад 300 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні від весни. Так само маємо зростання кількості нових інфікувань - майже 10 тисяч за минулу добу. Загалом по Україні до лікарень потрапили майже дві тисячі нових пацієнтів.