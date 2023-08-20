"Буде відповідь": Зеленський прокоментував ракетний удар по Чернігову (відео)

Керівники країн та міжнародних організацій засудили черговий російський удар по Україні, зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Чернігову, зазначивши, що сили оборони дадуть відчутну відповідь російським агресорам за цей терористичний акт.

Також читайте Зросла кількість постраждалих внаслідок теракту в Чернігові: в поліції розповіли деталі

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка, звали Софія, шість років їй було... Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей", - сказав він.

"Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. У свято Преображення Господнього – православне свято", - заявив Зеленський.

Також президент висловив впевненість, що українські воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт і ця відповідь буде відчутною для ворога.

Крім того, Зеленський відзначив, що лідери різних країн, представники міжнародних організацій засудили черговий російський удар по Україні.

"Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що удар росіян по Чернігову свідчать про глибину, на яку опустилась Росія.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція після ракетного удару по центру міста.

Читайте також: