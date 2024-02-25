Буде вироблено понад мільйон дронів: Федоров розповів про "подаруночки" окупантам

Федоров наголосив, що все йде за планом і завдання, поставлене Зеленським, буде виконане.

Станом на сьогодні 90% всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, вироблені в Україні.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого.

"Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні. Тільки за минулий рік ми прийняли більше 20 нормативно-правових актів, які створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямку військових технологій в світі саме в Україні", - розповів він.

Федоров пригадав заяву Зеленського, що цьогоріч буде вироблено більше мільйона дронів.

"Вся урядова команда працює над цим, і зараз в січні-лютому відбувалося активно укладання контрактів, вже сотні тисяч БПЛА законтрактовані, і ціль буде в цьому році виконана. Тільки FPV-дронів буде більше мільйона, а взагалі по кожному напрямку, не тільки FPV, а й розвідувальні літаки, ударні коптери, далекобійні БПЛА-камікадзе, човни, наземні платформи, РЕБ - всього цього буде в цьому році більше", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін зробив заяву про використання наземних дронів на війні 2024 року.

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