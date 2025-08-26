ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
443
1 хв

Буде вітряно та дощитиме: в яких областях найхолодніше

У деяких регіонах України 26 серпня погода буде прохолодною, крім того, очікується рвучкий вітер та дощі з грозами.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

В Україні у вівторок, 26 серпня, хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

У північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 26 серпня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, зазначає Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°.

