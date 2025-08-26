- Дата публікації
-
Буде вітряно та дощитиме: в яких областях найхолодніше
У деяких регіонах України 26 серпня погода буде прохолодною, крім того, очікується рвучкий вітер та дощі з грозами.
В Україні у вівторок, 26 серпня, хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
У північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 26 серпня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, зазначає Укргідрометцентр.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°.