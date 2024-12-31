"Буде війна, а ти там головний": Залужний розповів про зустріч із ворожкою 25 років тому

Валерій Залужний згадав про пророцтво, яке почув від ворожки, коли ще був курсантом.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний пригадав, як ворожка "нагадала" йому війну задовго до її початку.

Про цейдеться в його книзі "Моя війна", яку цитує українське видання "Телеграф".

Залужний розповів, що коли був курсантом, їхав в потязі з Одеси з іншими курсантами у плацкартному вагоні додому до Новограда-Волинського (нині Звягель).

Залужний згадує, що у вагоні зустрів "досить красиву й дуже елеганту" жінку віком 30-40 років, сповнену "сил та енергії". Під час поїздки вона запропонувала його товаришам поворожити на картах і ті погодилися.

"Наша сусідка... несподівано запропонувала незвичне... Вона сказала, що може поворожити на картах. Ця ідея чомусь страшенно мене налякала. Навіть холодок пробіг спітнілою спиною. Ні, я не хотів знати, що буде", – зізнався ексголовком.

Залужний розповідає, що спочатку не хотів чути "передбачення" для себе, бо не вірив у такі речі. Проте ворожка була настирливою і сама запропонувала погадати

"Я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Мені здалося, що вже й старша наша сусідка з цікавістю спостерігає за нами. "Ні", — сказала наша ворожка. — "Я не можу далі нічого сказати. Ні! Вибач", – згадужє колишній головком.

За його словами, жінка обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл.

"Я побачила війну. Страшну. У нас тут. А ти там найголовніший", – заявила вона.

Також попутниця розповіла Залужному, що його предки нібито давно воювали і що він сам - воїн.

Ексголовком зауважив, що згадав про цей епізод тільки наприкінці лютого 2022 року й усвідомив, що попереду на Україну чекає "важка війна на виживання", яка має завершитись українською перемогою.

"Інакше – смерть", – наголосив Залужний.

Нагадаємо, що Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою "Моя війна". Вона - перша в трилогії.

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