"Якщо війна буде, то не тільки з Україною": Зеленський оцінив загрозу російського вторгнення

"Якщо війна буде, то не тільки з Україною": Зеленський оцінив загрозу російського вторгнення

Президент України вважає, що агресія Росії несе загрозу не тільки Україні, але й сусіднім державам.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі продовження російської агресії в Україні гібридна війна пошириться і на сусідні держави.

Таку заяву він зробив на брифінгу за участю іноземних ЗМІ у п’ятницю, 28 січня.

Глава держави нагадав, що наша країна - не єдиний сусід РФ із тимчасово окупованими територіями. Водночас Україна, захищаючи себе від гібридної війни, навчилася жити та розвиватися.

"Якщо буде повномасштабна війна, буде війна не тільки з Україною або не тільки на території нашої держави. Це буде гібридна війна - інформаційна, кібератаки. Ми вже в цій війні, але ми навчилися, захищаючи себе, жити і розвиватися", - зазначив глава держави.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що загроза гібридної війни існує постійно, і нагадав про недавні кібератаки на українські урядові сайти, які, за його словами, здійснювалися із Росії.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 14 січня, хакерська атака сталася на українські урядові сайти.

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