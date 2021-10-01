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Буде, як за часів Київської Русі: на Волині проголосували за повернення одному із міст історичної назви

Буде, як за часів Київської Русі: на Волині проголосували за повернення одному із міст історичної назви

Фото: volodymyr.rayon.in.ua

За повернення історичної назви проголосувало 30 депутатів міської ради.

Депутати міської ради Володимира-Волинського 1 жовтня проголосували за повернення місту історичної назви - Володимир. Так це місто називалось з часів свого заснування, у період Київської Русі. 

Про це повідомляє видання "Волинь". 

За повернення місту його історичної назви проголосувало 30 депутатів міської ради, один обранець був проти такої ініціативи. 

Остаточне рішення про перейменування Володимира-Волинського має прийняти Верховна Рада. 

Місто Володимир було засноване наприкінці Х ст. У ХІ-ХІІ ст. було одним з найбільших міст Київської Русі, поряд із Києвом, Черніговом. Проте за часів Російської імперії в 1911 році місто перейменували на Володимир-Волинський. За однією із версій, щоб відрізнити його від російського Владимира-на-Клязьмі. Польська влада у 1922 році змінила назву міста на Влодзімєж. За часів радянської влади у 1944 році місто вкотре перейменували на Володимир-Волинський. 

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 30 жовтня проголосувала за перейменування міста Переяслав-Хмельницький на Переяслав.

Також в Україні тепер є свій Нью-Йорк. Це селище міського типу в Донецькій області. Раніше його перейменували в Новгородське, але 1 липня 2021 народні депутати на сесії Верховної Ради повернули селищу історичну назву

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