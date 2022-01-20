"Буде знову вчитися ходити": стало відомо про стан дівчинки та її братика, які потрапили у жахливу ДТП у Харкові

"Буде знову вчитися ходити": стало відомо про стан дівчинки та її братика, які потрапили у жахливу ДТП у Харкові

Дівчинка отримала важкі переломи ніг, а її братик - травму голови.

У Харкові 3-річну Юлію Дерев'янко, яка разом із братиком та батьками потрапила у смертельну аварію на окружній у Харкові, перевели до 17-ї міськлікарні. Дівчинка перебуває у ортопедичному відділенні. Її братик все ще у реанімації.

Про це повідомляє Newsroom.

Як розповів головний лікар лікарні Дмитро Черепов, дівчинка зараз перебуває на скелетному витягуванні під постійним наглядом, оскільки під час аварії вона отримала переломи обох ніжок і сідати їй поки не можна.

"Курс лікування займе півтора-два місяці, потім наново вчитиметься ходити, оскільки вона перебуває в тому віці, коли тільки навчилася це робити. Плануємо, що реабілітація після лікування та відновлення займуть ще місяць. Практика показує, що отримавши таку травму в юному віці, пацієнти відновлюються", – говорить Черепов.

З дівчинкою постійно перебуває бабуся.

"Вона почувається краще. Температура вже знизилася, але знеболювальні ще приймаємо. Із Денискою гірше, у нього була травма голови, він перебуває в реанімації, набирається сил, уже розмовляє, їсти почав", – розповіла бабуся малюків Ірина Гордієвська.

Жінка додала, що опікунство над двійнятами оформлює сестра їхньої мами Олена. Їй 32 роки вона працює вихователем у дитячому садку і займатиметься вихованням обох діток.

Нагадаємо, що у Харкові трохи покращився стан 3-річного хлопчика, який разом із батьками та сестричкою потрапив у моторошну ДТП на окружній. Дитину відімкнули від апарата ШВЛ.

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