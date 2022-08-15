"Будемо мочити один одного": Арестович та Подоляк прокоментували чутки про "війну" між ними (відео)

Подоляк зауважив, що йому подобаються так звана "політична конспірологія" та "теорії змови".
Радники голови Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк записали жартівливе відеозвернення, у якому прокоментували чутки про "війну і боротьбу" на політичній арені між ниим.
Так вони вирішили відреагувати на чутки про нібито скандали між ними.
Відео оприлюднив Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі.
"Окремі медіа дозволяють собі політичний хайп на теми, на які цього не треба було б робити... Намагаються сказати, що хтось там, щось там, якісь заяви... На перевірку, що виходить? Ви піднімаєте політичний хайп, а ми працюємо системно...", - говорить Арестович.
Арестович пожартував та запропонував вважати такі заяви "початком офіційної війни" між ним та Подоляком.
"Мочити будемо один одного", - з іронією сказав він.
У відповідь на це Подоляк пожартував фразою свого колеги про "два-три тижні".
"Подивимося, що з цього вийде. У вас буде багато роботи. Арестович переміг Подоляка, Подоляк переміг Арестовича. Буде, про що писати", - пожартував Арестович.
Нагадаємо, експерт спрогнозував, коли Путін спробує запропонувати "поганий мир".
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