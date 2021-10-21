"Будемо намагатися відтягувати по максимуму": у Дніпрі старт опалювального сезону відклали на кінець осені

"Будемо намагатися відтягувати по максимуму": у Дніпрі старт опалювального сезону відклали на кінець осені

Тепло в батареях з'явиться не раніше 1 листопада.

У Дніпрі початок опалювального сезону затримується. Місцева влада каже, що старт "будуть відтягувати по максимуму", щоб заощадити гроші.

Про це пише видання "Наше місто".

Як стало відомо, запустити роботу котелень планується не раніше 1 листопада. Пов'язано це з економією бюджетних коштів.

"Початок опалювального сезону будемо намагатися відтягувати по максимуму, оскільки це колосальне навантаження на міську раду. Одне з найважчих, що є у нас в міськраді — це витрати на опалення. Будемо намагатися запуститися після 1 листопада. Сподіваємося, що осінь і зима в цьому році будуть максимально теплими, щоб вдалося заощадити гроші і більш продуктивно їх використовувати. Наприклад, на ремонт, благоустрій або реконструкції садочків та лікарень", — сказав заступник мера міста Михайло Лисенко.

Відзначимо, що місцями температура повітря вночі опускається до 1—2 градусів вище нуля. Водночас, згідно з новими правилами, старт опалювального сезону в Україні відбудеться після того, як середньодобова температура повітря протягом трьох днів не підніметься вище восьми градусів.

Нагадаємо, що в Україні через те, що відтягується старт опалювального сезону, люди використовують сторонні методи обігріву. Нерідко це призводить до виникнення пожеж та навіть летальним випадкам.

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