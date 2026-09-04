"Будемо обійматися й вітати один одного": Гордон анонсував радісну подію для українців

Журналіст Дмитро Гордон / © ТСН.ua

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Український журналіст і публіцист Дмитро Гордон зробив обнадійливу заяву, заінтригувавши суспільство анонсом радісної події, яка має відбутися вже найближчим часом. За його словами, привід для піднесення торкнеться кожного українця.

Про це медійник розповів у своєму коментарі, підкресливши, що чекати на позитивні зрушення залишилося зовсім недовго — від одного дня до тижня.

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«Днями ми всі дуже сильно порадіємо. І більше я нічого казати не буду. Це шикарна новина. Днями радіти будемо всією Україною. Ну, може, три-чотири дні, може, день, може, тиждень», — заявив Гордон.

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Журналіст відмовився уточнювати, чи стосується ця подія постачання нової зброї для Сил оборони України, зазначивши лише, що йдеться про «контекст великої радості». Він додав, що ця новина стане потужним моральним бустом для всієї нації.

«Всією країною радіти будемо, вітати один одного будемо, обіймати, казати гарні слова. Дух наш зміцніє…», — наголосив він.

Водночас Гордон зауважив, що хоча багатьом хотілося б почути про смерть російського диктатора Володимира Путіна, наразі це залишається лише мрією. Утім, за його словами, є й інші вагомі приводи для оптимізму: «Це шикарний привід. Але про це поки можна тільки мріяти, є ще й інші гарні приводи».

Нагадаємо, на початку лютого Дмитро Гордон заявив, що війна в Україні може мати надзвичайно тривалий характер і ризикує не закінчитися взагалі. За його словами, подібні висновки ґрунтуються не лише на особистих відчуттях, а й на спілкуванні з міжнародними партнерами та обговореннях на високому рівні.

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