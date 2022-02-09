"Будемо платити, вибору немає": як херсонці відреагували на нові тарифи у громадському транспорті

"Будемо платити, вибору немає": як херсонці відреагували на нові тарифи у громадському транспорті

Містяни обурені здорожчанням.

Від 7 лютого 2022 року у Херсоні здорожчав проїзд у громадському транспорті. Тепер проїзд у тролейбусах коштує шість гривень. У маршрутках одна поїздка коштує вісім гривень. Для дітей шкільного віку, за наявності та пред’явлення водієві маршрутного автобуса учнівського квитка, на період від 1 вересня до 30 червня ціна проїзду становитиме чотири гривні. 3 лютого виконком міської ради підтримав проєкт рішення, відповідно до якого нові тарифи на проїзд в громадському транспорті почали діяти від моменту опублікування, тобто від 7 лютого, а не від 1 липня, як передбачалося раніше.

Однак не всі херсонці знали про підвищення тарифів за проїзд, передає кореспондент ТСН.ua.

Також читайте У Чернівцях від 1 лютого зросте вартість проїзду в маршрутках: скільки коштуватиме

Містянка Світлана кожного ранку з мікрорайону Таврійський їде на роботу до центру міста. Каже, що вже у маршрутці №9 дізналася про зміни.

"Взагалі було неприємно, зважаючи на те, що обіцяли відтермінувати підвищення тарифів. Дуже дорого. А подивіться, який транспорт. Старезний, з дірками. За що платити?"- обурилася жінка.

Студентка Катерина теж незадоволена, мовляв, до рого.

"Стипендія не така вже і велика, батьки, звісно, допомагають. Проїзд, продукти, житло. Порахуйте самі. Будемо платити, вибору немає!" - сказала дівчина.

ТСН.ua

Водії громадського транспорту вважають підвищення тарифів обґрунтованим.

Водій Віктор вже не один рік працює на маршруті. Чоловік каже, що пальне зросло у ціни, обслуговування транспорту теж.

"Люди незадоволені. Кожен заходить до салону маршрутки і починає мені виказувати. Уявіть, скільки я 7 лютого наслухався!" - додав Віктор.

Варто зазначити, що востаннє плату за проїзд у транспорті Херсона підвищували у серпні 2021 року.