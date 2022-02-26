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"Будемо стріляти на ураження": НГУ попередила киян, щоб не намагалися перетнути міст в напрямку Правого берега

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ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва.

У Києві нацгвардійці будуть знешкоджувати усіх, хто спробує перетнути міст у напрямку Правого берега.

Про це повідомляє НГУ.

"ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва.

Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати ВОГОНЬ НА УРАЖЕННЯ по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку ПРАВОГО берега!

Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега!", - звернулися в НГУ.

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