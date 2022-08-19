"Будемо випускати до 10 продуктів": Федоров розповів про нові цифрові послуги у "Дії"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про нові цифрові послуги, які незабаром з'являються у "Дії".

Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону.

"Готуємо новий реліз "Дії" - будемо випускати до 10 продуктів. Серед ключових - ми відновлюємо шеринг авто. Тобто можна буде поділитися технічним паспортом на авто з іншою людиною у кілька кліків. Також зараз ми тестуємо посвідчення пенсійне, посвідчення про тимчасове місце проживання. Зараз триває бета-тестування і у найближчий час ми плануємо їх випустити", - розповів Федоров.

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Він також додав, що Мінцифри також працює над можливість придбання через "Дію" військових облігацій.

"Також ми працюємо над важливою послугою - військові облігації, які дуже скоро ми запустимо і у кожного українця буде можливість допомогти ЗСУ і трохи заробити, бо облігації схожі на депозит", - зазначив міністр.

Більше того Федоров наголосив, що цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.

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