"Будемо воювати лопатами": Кулеба відреагував на критику своїх слів на посаді очільника МЗС

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що високі посади на жаль передбачають певний "хейт" у соцмережах, до кого урядовці змушені призвичаїтись. Але критика на його адресу щодо слів про готовність українців "воювати лопатами", досі чіпляє.

Про це він сказав у відвертій розмові з журналісткою Наталією Мосейчук.

Кулеба пояснив, що тоді йшлося про те, чи дадуть Сполучені Штати зброю Україні. Щоб переконати партнерів в необхідності надати нашій державі військову підтримку, потрібен був "сильний, емоційний образ, метафора".

"Це ж американці, їм треба було все по-простому пояснити. І виходить, що те, що я сказав в Америці, щоб вибити зброю для України, обернулося для мене тим, що Кулеба нібито відправляє всіх воювати з лопатами", — додав ексміністр.

Він зауважив, що на посаді очільника МЗС переважно займався питаннями зброї для української армії, може саме тому критика тих його емоційних слів чіпляє найбільше.

"Але коли ти 80% часу займаєшся тільки цим, і є результати, на які ніхто не сподівався, і які перевершили всі очікування, а тобі потім вішають, що ти людей з лопатами відправляв воювати, чесно скажу, це чіпляє", — розповів він.

Нагадаємо, у січні минулого року Кулеба в розмові ABC News наголосив, що навіть у випадку, якщо у союзників закінчиться зброя для України, то українці продовжуватимуть боротьбу за існування нації і "будуть воювати лопатами". Таку ж метафору ексміністр використав і влітку 2022 року в інтерв'ю Anne Will.

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