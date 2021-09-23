"Будемо згадувати у фільмах": Ляшко повідомив, коли Україна нарешті зможе жити без карантину

"Будемо згадувати у фільмах": Ляшко повідомив, коли Україна нарешті зможе жити без карантину

Термін дії карантину залежить від свідомості українців.

Карантину в Україні може не бути навесні наступного року, але за умови, що більшість громадян вакцинуються від коронавірусу до Нового року.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".

Ляшко уточнив, що карантинні обмеження залежать від українців. Як приклад, він навів Велику Британію та Данію, де після шести місяців інтенсивної вакцинації "проблеми карантинних обмежень не існує".

"Все залежить від вас. Вакцинуємося до нового року - на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень...Я більш оптимістично зараз дивлюся на ситуацію, оскільки буквально минуло півтора року, а ми маємо вакцину, яка сьогодні захищає від тяжкого і середньої тяжкості перебігу хвороби, і з’являються лікарські засоби... З’явиться лікування специфічне, тоді, я думаю, про проблему COVID-19 ми забудемо і будемо згадувати в певних сюжетах або фільмах", - сказав Ляшко.

Водночас голова МОЗ наголосив, що навіть вакциновані повинні носити маски, адже можуть переносити збудник хвороби.

Тим часом генеральний директор американської компанії Moderna Стефан Бансель вислов думку, що пандемія коронавірусу

завершиться вже наступного року.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців. За якими тепер обмеженнями житиме Україна, читайте тут.

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