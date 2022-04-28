"Будете мати безкоштовне житло": Гайдай закликав жителів Луганщини евакуюватись і назвав місця збору

Мешканців Луганщини закликають евакуюватися в більш безпечний регіон.
Сьогодні, 28 квітня, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.
"Евакуація безкоштовна. Кожен в безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу!", - написав Гайдай.
Також очільник області назвав місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
Лисичанськ:
центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
Привілля:
центральна площа;
Сєвєродонецьк:
міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
Рубіжне:
Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.
Гірське:
Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
Попасна:
вул. Миру 155 і 142.
Гайдай закликав жителів Кремінної не намагатися евакуюватися самостійно.
"Кремінна, не намагайтеся вирватися самостійно! Чекаємо на поліпшення ситуації, і тільки організована евакуація! Слідкуйте за повідомленнями. Сподіваємося на тишу", - наголосив він.
Також Гайдай повідомив, що на Луганщину буде відправлений гуманітарний вантаж.
Нагадаємо, вчора, 27 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, з Попасної та Лисичанська на Луганщині вдалося евакуювати 88 людей.
Читайте також:
- Західні області пропонують роботу переселенцям: вже є понад тисяча вакансій
- Окупанти "звільнили" Луганщину від газу: через обстріли лише в 6 населених пунктах є блакитне паливо
- Росіяни обстрілюють Луганську область: за добу загинуло четверо мирних мешканців
- Лисичанськ потерпає від потужних обстрілів росіян: знищено 13 будинків