"Будете мати безкоштовне житло": Гайдай закликав жителів Луганщини евакуюватись і назвав місця збору

"Будете мати безкоштовне житло": Гайдай закликав жителів Луганщини евакуюватись і назвав місця збору

Мешканців Луганщини закликають евакуюватися в більш безпечний регіон.

Сьогодні, 28 квітня, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

"Евакуація безкоштовна. Кожен в безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу!", - написав Гайдай.

Також очільник області назвав місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:

центральна площа;

Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна:

вул. Миру 155 і 142.

Гайдай закликав жителів Кремінної не намагатися евакуюватися самостійно.

"Кремінна, не намагайтеся вирватися самостійно! Чекаємо на поліпшення ситуації, і тільки організована евакуація! Слідкуйте за повідомленнями. Сподіваємося на тишу", - наголосив він.

Також Гайдай повідомив, що на Луганщину буде відправлений гуманітарний вантаж.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, з Попасної та Лисичанська на Луганщині вдалося евакуювати 88 людей.

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