Будинок навколо посипаний трупами: у Дніпрі невідомі масово труять кажанів

Зараз крилаті шукають схованку на зимівлю, тому вони можуть забиратися до будинків місцевих мешканців.
У Дніпрі невідомі масово труять кажанів. На житловому масиві Перемога пішохідна зона посипана мертвими крилатими.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Дніпро оперативний".
Місцеві мешканці житлового масиву Перемога-2 скаржаться на те, що на вулицях почали масово труїти кажанів. Безліч мертвих крилатих виявили біля багатоповерхівки на Мандриківській, 149.
У той же час зазначається, що зараз кажани шукають схованку під зимівлю. Тому можуть забиратися до будинків місцевих мешканців.
"Якщо у ваш будинок залетить подібна, то просто накрийте її рушником і акуратно винесіть назовні, адже всі види кажанів занесені до національної Червоної книги", — акцентували в телеграм-каналі.
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