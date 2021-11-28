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Будинок навколо посипаний трупами: у Дніпрі невідомі масово труять кажанів

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Будинок навколо посипаний трупами: у Дніпрі невідомі масово труять кажанів

Фото із соцмереж

Зараз крилаті шукають схованку на зимівлю, тому вони можуть забиратися до будинків місцевих мешканців.

У Дніпрі невідомі масово труять кажанів. На житловому масиві Перемога пішохідна зона посипана мертвими крилатими.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Дніпро оперативний".

Місцеві мешканці житлового масиву Перемога-2 скаржаться на те, що на вулицях почали масово труїти кажанів. Безліч мертвих крилатих виявили біля багатоповерхівки на Мандриківській, 149.

У той же час зазначається, що зараз кажани шукають схованку під зимівлю. Тому можуть забиратися до будинків місцевих мешканців.

"Якщо у ваш будинок залетить подібна, то просто накрийте її рушником і акуратно винесіть назовні, адже всі види кажанів занесені до національної Червоної книги", — акцентували в телеграм-каналі.

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