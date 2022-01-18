Будинок повністю згорів: подробиці загибелі жінки та трьох маленьких дітей у Чернігівській області (фото)

Будинок повністю згорів: подробиці загибелі жінки та трьох маленьких дітей у Чернігівській області (фото)

Коли на місце події прибули рятувальники, то дах та кімнати всередині будинку були повністю охоплені полум’ям.

У с. Браниця Ніжинського району Чернігівської області у вівторок, 18 січня, під час пожежі загинули жінка та троє дітей. Будинок, в якому сталась трагедія, повністю згорів.

Також читайте Масштабна пожежа: у Чернігівській області загинуло троє маленьких дітей і один дорослий

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.

Пожежа сталась у житловому будинку о 16:44. Вогонь повністю знищив приміщення. Під час гасіння пожежі там знайшли тіла 48-річної жінки та трьох дітей.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

На місці події працювали слідчі та експерт-криміналіст. Причини пожежі встановлюються.

У ДСНС в Чернігівській області додали, що в пожежі загинула дружина власника приміщення, 4-річні хлопчик і дівчинка та 3-річний хлопчик. Коли на місце події прибули рятувальники, то дах та кімнати всередині будинку були повністю охоплені полум’ям.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

"Вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі. На даний час збитки, причина та обставини виникнення пожежі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Читайте також: