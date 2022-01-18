Будинок повністю згорів: подробиці загибелі жінки та трьох маленьких дітей у Чернігівській області (фото)

Коли на місце події прибули рятувальники, то дах та кімнати всередині будинку були повністю охоплені полум’ям.
У с. Браниця Ніжинського району Чернігівської області у вівторок, 18 січня, під час пожежі загинули жінка та троє дітей. Будинок, в якому сталась трагедія, повністю згорів.
Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.
Пожежа сталась у житловому будинку о 16:44. Вогонь повністю знищив приміщення. Під час гасіння пожежі там знайшли тіла 48-річної жінки та трьох дітей.
На місці події працювали слідчі та експерт-криміналіст. Причини пожежі встановлюються.
У ДСНС в Чернігівській області додали, що в пожежі загинула дружина власника приміщення, 4-річні хлопчик і дівчинка та 3-річний хлопчик. Коли на місце події прибули рятувальники, то дах та кімнати всередині будинку були повністю охоплені полум’ям.
"Вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі. На даний час збитки, причина та обставини виникнення пожежі встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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