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Будинок повністю згорів: подробиці загибелі жінки та трьох маленьких дітей у Чернігівській області (фото)

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Будинок повністю згорів: подробиці загибелі жінки та трьох маленьких дітей у Чернігівській області (фото)

Управління ДСНС у Чернігівській області

Коли на місце події прибули рятувальники, то дах та кімнати всередині будинку були повністю охоплені полум’ям.

У с. Браниця Ніжинського району Чернігівської області у вівторок, 18 січня, під час пожежі загинули жінка та троє дітей. Будинок, в якому сталась трагедія, повністю згорів. 

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області. 

Пожежа сталась у житловому будинку о 16:44. Вогонь повністю знищив приміщення. Під час гасіння пожежі там знайшли тіла 48-річної жінки та трьох дітей. 

© Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

На місці події працювали слідчі та експерт-криміналіст. Причини пожежі встановлюються. 

У ДСНС в Чернігівській області додали, що в пожежі загинула дружина власника приміщення, 4-річні хлопчик і дівчинка та 3-річний хлопчик. Коли на місце події прибули рятувальники, то дах та кімнати всередині будинку були повністю охоплені полум’ям.

© Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

"Вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі. На даний час збитки, причина та обставини виникнення пожежі встановлюються", - йдеться у повідомленні. 

© Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

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