Будинок та авто прислужниці окупантів на Херсонщині потрапили під ударів дронів: фото

Джерела на окупованій території повідомляють, що колаборантку госпіталізували.

У п’ятницю, 5 квітня, невідомі дрони атакували будинок та автомобіль Ольги Барановської — голови окупаційної адміністрації селища Велика Лепетиха Каховського району на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомили в Центрі журналістських розслідувань з посиланням на місцеві проросійські телеграм-канали.

Повідомляється про цілу серію вибухів — один з дронів пошкодив автомобіль Барановської, інші вибухнули біля будівлі окупаційної адміністрації в центрі Великої Лепетихи, а також у дворі приватного будинку гауляйтерки в центрі села Мала Лепетиха.

Автомобіль Ольги Барановської після удару дроном 5 квітня / Фото: Центр журналістських розслідувань

За словами джерел ЦЖР, Барановську госпіталізували, точних відомостей про її стан немає.

Проросійські пабліки повідомляють про п’ятьох постраждалих, серед яких - поштарка, яка йшла з російськими грошима до окупаційної адміністрації, щоб, ймовірно, видавати “зарплату”. Розкидані гроші росіяни вилучили.

У ЦЖР повідомили, що окупанти призначили Ольгу Барановську гауляйтеркою Великолепетиської селищної громади у жовтні 2023 року. Раніше вона була законною старостою села Мала Лепетиха, а також працювала завідувачкою відділення територіального центру соціальної допомоги.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Світлана Самойленко, яка організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.

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