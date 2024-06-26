Будинок у 9 поверхів за пів року: Royal House стартував з новим житловим комплексом у с. Чайки

На початку 2024 року група компаній Royal House оголосила про старт масштабного проєкту комфорт-класу ЖК “Park Royal” у місті Буча – це перше таке велике будівництво з часу звільнення міста. А через кілька місяців почали крутитися крани уже в с.Чайки, Київської обл, тут розпочалось будівництво житлового комплексу “Oxford”.

Таким чином в портфелі групи компаній Royal House уже три комплекси: ЖК “Нова Англія” у м. Києві, ЖК “Park Royal” з локацією у Бучі та ЖК “Oxford” у с.Чайки.

ЖК “Oxford“ — розумна ціна та швидке будівництво

ЖК “Oxford” — розташований у тихому передмісті в с.Чайки за кілька кілометрів від столиці. Комплекс комфорт-класу створено за принципом 15-хвилинного міста, де все необхідне знаходиться в пішому доступі: магазини, кав’ярні, аптеки, корисний сервіс тощо.

У межах ЖК “Oxford” знаходиться державна загальноосвітня школа розрахована на 600 учнів.

Від комплексу є зручний виїзд на Житомирську трасу, Кільцеву дорогу і Берестейський проспект. Автомобілем дорога до центра Києва займе до 30 хвилин, а до найближчої ст.метро Академмістечко можна дістатись громадським транспортом за 25 хв. чи автомобілем до 10 хв.

ЖК буде дев’ятиповерховим, а завдяки великій площі у 14 га придбати квартиру тут зможуть понад 4 тис. сімей.

Без перебільшення саме ЖК “Oxford” – наочний приклад швидкого будівництва із запатентованих стінових модулів ТМ Royal House. Адже монтаж в проектне положення одного поверху займає всього 4 дні! Будівництво комплексу було розпочато на початку травня і станом на середину червня цього року тут зведено вже 5 поверхів будинку!

Ще одна перевага “Oxford” – його розумна ціна. Старт продажів квартир вже розпочато. Тож перші покупці можуть зафіксувати за собою ціну за 1-кімнатну 30 000 грн/м2 або 2-кімнатну за 29 500 грн/м2 заповнивши заявку.

ЖК “Park Royal” – наймасштабніший проєкт з демократичними цінами став найбільшим з часів деокупації Бучі

Не менш відомим є ЖК “Park Royal” у Бучі. Це наймасштабніший проєкт від Royal House, а ще — найбільший з часів деокупації міста. Площа ділянки будівництва становить 25 га, з них 4 га займає власна рекреаційно-паркова зона. Тут буде збудовано 23 будинки від 7 до 16 поверхів.

ЖК "Park Royal"

У червні діє акційна ціна на 1-кімнатну квартиру – 28 000 дол. Також діє державна програма єВідновлення та єОселя.

ЖК “Нова Англія” відновила своє будівництво на п'ятий тиждень війни

Ще один проєкт компанії – ЖК “Нова Англія”, яка будується за авторською технологією Royal House, має територію у 9 га. За 8 років у комплексі введено в експлуатацію і заселено 11 будинків, а ще 3 знаходяться на фінальній стадії будівництва.

ЖК “Нова Англія”

На території є вся необхідна інфраструктура: мінімаркети, кав’ярні, салони краси, аптеки, побутові послуги.

Під час повномасштабного вторгнення будівництво комплексу відновилося вже на п’ятий тиждень. А за час повномасштабного вторгнення тут було добудовано і введено в експлуатацію 2 будинки та видано понад 1200 ключів.

В “Новій Англії” діють спеціальні умови для ВПО, військовослужбовців та їхніх сімей. А за державною програмою єОселя можна придбати квартиру з додатковою знижкою -15% від прайсової ціни.

Сучасні технології у відбудові житла

Усі проєкти ЖК об'єднує будівництво із запатентованих стінових модулів Royal House. Вони дуже добре зарекомендували себе не лише в Україні, але і в Європі.

А сам стіновий модуль Royal House отримав сертифікат відповідності виробничого контролю, який відповідає гармонізованому європейському стандарту EN 14992: 2007+А1:2012.

Швидка та якісна технологія будівництва від Royal House може стати ідеальним шляхом у відбудові України.

Стінові модулі Royal House складаються з несучої залізобетонної стінової плити, системи утеплення (мінеральна вата) й фасадної обробки з клінкерної плитки.

Виготовлення, утеплення та оздоблення стінових модулів Royal House здійснюється на власному заводі на Київщині, де кожен етап виробництва проходить контроль якості.