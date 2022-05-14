Будівельне сміття від руйнування окупантами багатоповерхівок у містах буде перероблене та в подальшому використане - міністр екології

Будівельне сміття від руйнування окупантами багатоповерхівок у містах буде перероблене та в подальшому використане - міністр екології

Якщо казати концептуально, то фактично уряд повинен сьогодні унормувати території для тимчасового розміщення цих відходів на територіях міст.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що будівельне сміття, яке утворилось в результаті руйнування окупантами багатоповерхівок в українських містах, буде перероблене та в подальшому використане.

Про це він сказав в інтерв’ю в рамках ефіру Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"На жаль, дійсно проблема будівельного сміття або відходів руйнації… набуває більшого і більшого масштабу… У будь-якому випадку ці відходи залишаються на територіях міст або об’єднаних територіальних громад. Органи місцевого самоврядування повинні з цими відходами щось зробити, але вони чекають від нас, від уряду, саме дороговказу, що робити і як зробити. Якщо казати концептуально, то фактично ми повинні сьогодні унормувати території для тимчасового розміщення цих відходів на територіях міст", - сказав Стрілець.

За його словами, якщо б мова йшла про мирний час, то фактично це було б засміченням земель, але сьогодні це потрібно тимчасово дозволити в установленому порядку для подальшої переробки цих відходів.

"Я впевнений, що це може бути дуже гарний елемент в подальшому для виробництва будівельних матеріалів, або для відновлення тих самих доріг, або інших технологій", - сказав міністр.

Стрілець також наголосив, що президент України ставить задачу відбудовувати країну, в том числі будувати житло, за новими європейськими стандартами з точку зору довкілля та збереження енергії, і для цього зараз відбувається імплементація в Україні найкращих європейських директив і правил.

"Ми не повинні допустити того, щоб подальше відновлення відбувалось за старими застарілими технологіями, які багато десятиліть були "раковими пухлинами" на тілі нашої економіки і на тілі нашого довкілля. Я вірю, що ми встигнемо імплементувати всі ці найкращі доступні технології і вже по них буде будуватися нова сучасна і безпечна Україна", - сказав міністр.

Нагадаємо, 13 травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що починається новий етап війни – довготривала фаза.

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