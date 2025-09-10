Реклама

Про це компанія повідомляє у колонці на БізнесЦензорі, оприлюднивши відповідні документи як самого підрядника, так і його постачальника.

Згідно із документами, за укладеними у 2024 році із Сумською ОВА контрактами на будівництво фортифікацій ТОВ «ТД «Дінастія» виконало робіт на 118,77 млн грн (без ПДВ).

При цьому прибуток компанії за всіма цими контрактам до оподаткування склав менше 1 мільйона – 896,86 тис. гривень, а після сплати податку за ставкою 18% прибуток складає лише 735,43 тис. гривень, або 0,6% від суми контрактів.

А з урахуванням інших видатків, за підсумками діяльності у 2024 році ТОВ "ТД "Дінастія" отримала чистий збиток у розмірі 6,43 мільйона гривен, свідчить оприлюднена податкова звітність підприємства.

ТОВ «ТД «Дінастія» також спростовує інформацію журналістів, що його постачальники завищували ціни на будматеріали для зведення укріплень.

Зокрема, відповідно до звітності згаданого у сюжеті постачальника ТОВ «Шостстройресурс», націнка на будматеріали становила лише 5-7%, а чистий прибуток за 2024 рік – лише 629,2 тис. гривень.

Зокрема, націнка «Шостстройресурс» при постачанні блоків потернів на загальну суму 13,92 млн грн становила лише 5%, або 668,15 тис. грн, а не “два мільйони гривень”, як заявляли журналісти.

При цьому ціна конкретних моделей блоків, які "Шостстройресурс" купував у виробника, становила 75-80 тисяч гривень, а продавав він їх ТОВ "ТД "Дінастія" по 84 тисячі. Своєю чергою “ТД "Дінастія", згідно договору з ОВА, не мала права робити націнку на будівельні матеріали, які вона закуповує для будівництва.

В компанії припускають, що підрахунки журналістів могли бути зроблені на основі попередніх закупівельних документів початку 2024 року, коли на ринку існував дефіцит такої продукції, а ціни на неї могли бути вищими.

Втім, влітку 2024 року, коли дефіцит зник, а ринкові ціни на деякі позиції почали знижуватися, ТОВ "ТД "Дінастія" разом із ТОВ "Шостстройресурс" переглянули закупівельні ціни на усі придбані від початку року у бік зниження, про що свідчать офіційні документи.

Аналогічним чином "ТД "Дінастія" оприлюднило документи, які спростовують звинувачення у закупівлі за завищеними цінами й інших будматеріалів.

“Якби журналісти звернулися до компанії, ми надали б усі вичерпні відповіді та цифри. На жаль, вони не скористалися цим базовим правилом журналістики”, – наголосили в компанії.

Повну відповідь компанії читайте за посиланням.