Будівля зруйнована вщент: у поліції показали наслідки удару по школі Мирнограда (відео)

Армія РФ щоденно атакує місто вже понад два місяці.

У ніч на 1 лютого Росія поцілила ракетою по школі. Ще вдень там працювали педагоги.

Про це повідомила поліція Донецької області.

Які наслідки

Зазначається, що у школі функціонував пункт роздачі води. Внаслідок дій загарбників осередок, куди по допомогу приходили цивільні мешканці зі всього міста, знищено. Крім того, постраждали щонайменше 12 будинків і магазин.

"Поліцейські обійшли кожну оселю та задокументували кожне руйнування. Зібрані матеріали передано до СБУ. Правова кваліфікація воєнного злочину РФ – ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни)", – наголосили у відомстві

Нагадаємо, внаслідок атаки по Мирнограду 29 січня загинув 38-річний чоловік, який їхав велосипедом з роботи додому.

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