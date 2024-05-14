Будівництво фортифікацій на Харківщині: глава ОВА влаштовує "розбір польотів"

Синєгубов зазначив, що кожен підрядник на засіданні відзвітує про виконані роботи.

На тлі чуток у Мережі про нібито недостатньо побудовану лінію оборони у Харківській області, де зараз наступають окупанти, глова ОВА Олег Синєгубов збирає всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд.

Про це він повідомив у Telegram.

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"Щодо фортифікації Харківщини. Сьогодні доручив профільному заступникові зібрати всіх підрядників, які працювали і продовжують працювати над процесом будівництва фортифікаційних споруд", – сказав очільник Харківської ОВА.

Синєгубов зазначив, що кожен підрядник на засіданні відзвітує про виконані роботи. Також за результатами засідання буде публічний звіт під час пресбрифінгу.

"Представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнювальні запитання, що хвилюють громадськість. Завжди готові до прозорої публічної реакції", – запевнив голова ОВА.

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що ворогу просуватися на Харківщині допомогла відсутність оборонних споруд.

Нагадаємо, військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд. Він стверджував, що деякі фортифікації навіть на 30% не були готові як завершене будівництво, проте їх прийняли.

Натомість військовий журналіст Богдан Мирошников заявив, що неможливо побудувати укріплення ближче, ніж 8-10 км від лінії бойового зіткнення. Бо тоді військові і будівельники будуть знищені всіма можливими засобами ураження.

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