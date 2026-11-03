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«По Києву докладаємо максимум зусиль, щоб виконати доручення уряду — до кінця року запустити резервні котельні», — зазначив Федоров.

Нещодавно Агентство залучили також до захисту об’єктів «Укренерго», від яких залежить енергозабезпечення цілих регіонів. Є ефективні рішення, які будуть реалізовані. Але будівельний цикл для таких грандіозних об’єктів займає мінімум 6 місяців.

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За словами Федорова, активно стартували роботи зі зведення тимчасових мостів через Дніпро. На деяких ділянках роботи вже в процесі реалізації. Результат скоро побачимо.

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Жорстко контролюється підготовка до зими дорожніх служб та підрядників. Додатковий обсяг технічної солі імпортують через дунайські порти. Наступного тижня готовність до старту сезону буде 100-відсотковою. У випадку негоди на дороги готові виїхати 2,7 тис. одиниць техніки. А закладені урядом у бюджет наступного року кошти гарантують можливість виконання необхідного обсягу аварійних ямкових ремонтів.

«Особлива увага цієї зими — військовій логістиці, яка має бути безперебійною за будь-яких умов», — зазначив Федоров.

Агентство посилює взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення коштів донорів. Один з напрямів — збільшення пропускної здатності пунктів пропуску на кордоні. Наступного року планується реконструювати мінімум 5 КПП.

З приходом нового голови Агентства почався процес реформування закупівель. За словами Федорова, доступ до контрактів повинні мати будівельні організації, які реально їх виконують. Монополізація ринку призводить до завищення цін та ризику невиконання контрактів.

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Тож умови тендерів стануть прозорішими та націленими на збільшення конкуренції. Подобається це не всім, але, незважаючи на опір, в Агентстві налаштовані зробити ринок відкритішим, а розподіл коштів між регіонами — справедливим та обґрунтованим.

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