Олексій Чернишов

Звинувачення міністра національної єдності України Олексія Чернишова у корупції викликало значний резонанс у суспільстві. Його підозрюють в незаконних оборудках навколо будівництва багатоповерхівки під Києвом.

Що відомо про скандал із Чернишовим та які можуть бути наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто такий Олексій Чернишов

Олексій Чернишов — це український державний та політичний діяч. Народився 4 вересня 1977 року в Харкові, де здобув дві вищі освіти:

Економічну у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія»

Юридичну у Національному університеті імені Ярослава Мудрого).

У студентські роки працював у IT-компанії Telesens, а у 2002 році разом із партнерами викупив українську частину групи, яка стала самостійною компанією.

Олексій Чернишов / © Міністерство розвитку громад та територій України

Чернишов має понад 20 років досвіду роботи у приватному бізнесі в Україні та закордоном.

На початку 2000-х Чернишов очолював фінансово-економічну групу «Вестрон» свого батька. Був топменеджером концерну «АВЕК», що володіє харківським ринком «Барабашово».

Також він займався девелопментом комерційної нерухомості, залучав міжнародних інвесторів.

У 2014 році заснував інвестиційну компанію VI2 Partners та KyivVision Foundation — організацію для залучення інвестицій і підтримки культурних проєктів.

Окрім того, раніше Чернишов в інтервю LB розповів, що є кумом колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, якого в народі прозвали Паша «Мерседес». За його словами, Лебедь хрестив його молодшого сина.

Політична діяльність

З 2012 по 2014 рік Олексій Чернишов був помічником народного депутата Олександра Фельдмана, який входив до «Партії регіонів», однак офіційно жодної партії не представляв.

У жовтні 2019 року очолив Київську обласну державну адміністрацію, а у березні 2020 року — Міністерство розвитку громад та територій, де працював до 2022 року. До повномасштабного вторгення, команда Чернишова працювала над адміністративно-територіальним устроєм та розвитком інфраструктури в межах «Великого будівництва».

Влітку 2022 року Чернишов був призначений керівником штабу з підготовки до опалювального сезону під час повномасштабної війни, а також відповідав за відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях.

З листопада 2022 року до 2024 був головою правління НАК «Нафтогаз України», а 3 грудня 2024 року обіймає посаду віцепрем’єр-міністра та міністра національної єдності України.

Олексій Чернишов / © УНІАН

Чернишов фігурує у корупційній справі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 червня 2025 року повідомили про підозру в незаконному збагаченні низці колишніх підлеглих Олексія Чернишова у Міністерстві розвитку громад і територій та НАК «Нафтогаз України». Йдеться про:

колишнього державного секретаря Мінрегіону (нині частина Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури), чинного члена правління компанії «Нафтогаз України»,

колишнього радника міністра,

колишню директорку державного підприємства,

забудовника, якого вважають організатором схеми,

співробітника будівельної компанії.

«За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з „потрібною“ будівельною компанією інвестиційні договори», — йшлося у повідомленні.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, тоді про підозру мали оголосити і самому Чернишову. Однак офіційного підтвердження цьому не було.

В той час сам міністр 17 червня дистанційно відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві.

Своєю чергою це спровокувало чутки про його можливу втечу з України на тлі корупційного скандалу.

В Мін’єдності тоді роз’яснили, що поїздка Чернишова була плановою. Цю ж інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський.

ЗМІ проаналізували відрядження міністра та зазначили, що зустрічі із закордонними колегами організовувалися за день до, тобто «з коліс».

Все ж, після повернення 22 червня Чернишова в Україну, НАБУ оголосило йому про підозру.

Йому інкримінують зловживання службовим становищем (на той час Чернишов очолював Мінрегіон) і одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Йдеться про масштабну корупційну схему з незаконною передачею землі в Києві під житлову забудову, коли ділянку було надано забудовнику за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для міністра та визначених ним осіб.

Олексій Чернишов / © investory.news

Внаслідок корупційних схем, за оцінками слідчих, держава втратила понад один мільярд гривень. Сам Чернишов, за версією детективів, отримав знижку на квартири на суму близько 14,5 мільйона гривень.

ВАКС арештував ділянку, де планувалося зведення будинку.

У ЗМІ зазначають, що Чернишов отримав підозру від НАБУ в той час, коли ширилися чутки про його кар’єрні зміни.

Запобіжний захід та 120 мільйонів гривень застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 27 червня обрав для Чернишова запобіжний захід — 120 мільйонів гривень застави, заборону залишати Україну без дозволу слідчого, обов’язок з’являтися за викликом.

Олексій Чернишов

Окрім того, суд відмовився відсторонити Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності.

У разі обвинувального вироку йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Сам Чернишов свою вину не визнає, називає підозру необґрунтованою, співпрацює зі слідством і у відставку йти не планує.

Прокурори вважають, що через посаду та зв’язки Чернишов може впливати на хід слідства, його рахунки арештовані.

Ще вранці 2 липня після засідання ВАКС міністр національної єдності повідомляв, що збирає гроші на заставу, адже його рахунки заблоковані. А вже надвечір цього ж дня стало відомо, що заставу було внесено у повному обсязі.

Джерела УП повідомили, що це зробили: його дружина Світлана Чернишова (вона внесла 10 мільйонів гривень), Дарія Бедя (44 мільйони гривень) та ТОВ «Форавто тор» (66 мільйонів гривень).

Олексій Чернишов / © скриншот з відео

За даними YouControl ТОВ «ФОРАВТО ТОР» було зареєстроване два місяці тому — 22 квітня 2025 року, зі стартовим капіталом 100 тисяч гривень.

Вид діяльності товариства зазначений як «оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів». Керівником товариства є Едуард Мартиненко.

У коментарі Схемам Мартиненко зазначив, що «чує вперше» про внесення застави за Олексія Чернишова.

Згідно зі згадками у медіа, Дарія Бедя керівницею з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management), що спеціалізуються на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Київській області. Співвласниками компанії є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

У коментарі «Схемам» Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому «невідомо» і що від імені компанії її на це «ніхто не уповноважував».

Від джерел у судових та правоохоронних органах журналісти дізнались, що дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2 668 гривень. Її заощаджень, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало для внесення вказаної суми.

Раніше ТСН.ua писав про ймовірну відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також про заміну усього уряду, до якого входить міністр національної єдності Олексій Чернишов.

