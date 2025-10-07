- Дата публікації
“Будьте максимально обережні”: екстрасенс попередив про атаку РФ цього тижня і назвав дату
Провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.
Екстрасенс Роман Завидовський попередив про російську атаку по Україні цього тижня. За його словами, найбільші загрози українців, ймовірно, чекають чотири дні поспіль — з 7 по 10 жовтня.
У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.
«Найбільші загрози я побачив з вівторка по п’ятницю. Можуть бути якісь серйозні атаки, в тому числі, на об’єкти інфраструктури. Тому що випадали карти бідності, карти розорення в дуже багатьох місцях та регіонах, навіть в неочікуваних регіонах, якщо говорити територіально», — стверджує екстрасенс.
Порівнюючи з минулим тижнем, загрози атак, як показали карти, набагато вищі:
«І знову ж таки, повторююся, саме по об’єктах інфраструктури найбільша небезпека та влучання можуть бути. Хоча і по цивільних також, тому що падають інші не дуже хороші карти. Сподіваюся, що я помиляюся».
Завидовський закликав бути максимально обережними цього тижня, тому що карти показали загрози практично скрізь по Україні. Водночас він заспокоїв, що це не стосується ситуації на Запорізькій атомній електростанції:
«Що стосується ЗАЕС і можливого підриву, чи ситуації, яка там катастрофічна, вийде з-під контролю, то я спішу заспокоїти. Я не бачу якоїсь катастрофи на ЗАЕС, принаймні осінню 2025. Далі прийде зима, будемо дивитися. На осінній період мені показало, що немає великих загроз. Провокації якісь, дрібні заворушки — може бути, але так, щоб сталася якась масштабна катастрофа рівня Чорнобиля, то ні».
Втім поточний тиждень буде напружений і досить нервовий, енергетика тяжка, додав екстрасенс.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.