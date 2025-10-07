“Будьте максимально обережні”: екстрасенс попередив про атаку РФ цього тижня і назвав дату

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз / © ТСН

Реклама

Екстрасенс Роман Завидовський попередив про російську атаку по Україні цього тижня. За його словами, найбільші загрози українців, ймовірно, чекають чотири дні поспіль — з 7 по 10 жовтня.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

«Найбільші загрози я побачив з вівторка по п’ятницю. Можуть бути якісь серйозні атаки, в тому числі, на об’єкти інфраструктури. Тому що випадали карти бідності, карти розорення в дуже багатьох місцях та регіонах, навіть в неочікуваних регіонах, якщо говорити територіально», — стверджує екстрасенс.

Реклама

Порівнюючи з минулим тижнем, загрози атак, як показали карти, набагато вищі:

«І знову ж таки, повторююся, саме по об’єктах інфраструктури найбільша небезпека та влучання можуть бути. Хоча і по цивільних також, тому що падають інші не дуже хороші карти. Сподіваюся, що я помиляюся».

Завидовський закликав бути максимально обережними цього тижня, тому що карти показали загрози практично скрізь по Україні. Водночас він заспокоїв, що це не стосується ситуації на Запорізькій атомній електростанції:

«Що стосується ЗАЕС і можливого підриву, чи ситуації, яка там катастрофічна, вийде з-під контролю, то я спішу заспокоїти. Я не бачу якоїсь катастрофи на ЗАЕС, принаймні осінню 2025. Далі прийде зима, будемо дивитися. На осінній період мені показало, що немає великих загроз. Провокації якісь, дрібні заворушки — може бути, але так, щоб сталася якась масштабна катастрофа рівня Чорнобиля, то ні».

Реклама

Втім поточний тиждень буде напружений і досить нервовий, енергетика тяжка, додав екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.