Будьте обережними: Старух попередив про можливі повторні удари по Запоріжжю

Здійснено ракетний удар по обласному центру - Запоріжжя.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА ОлександрСтарух.

"Дотримуйтесь правил повітряної безпеки. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що російські потвори атакували Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал у Запоріжжі.

Відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.

Додамо, що війська РФ ввечері 2 листопада атакували передмістя Запоріжжя. Влада повідомляла про знищення ворожих безпілотників.

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