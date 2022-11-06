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Будьте обережними: Старух попередив про можливі повторні удари по Запоріжжю

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Будьте обережними: Старух попередив про можливі повторні удари по Запоріжжю

Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує нічний терор.

Здійснено ракетний удар по обласному центру - Запоріжжя.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА ОлександрСтарух. 

"Дотримуйтесь правил повітряної безпеки. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що російські потвори атакували Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал у Запоріжжі. 

Відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.

Додамо, що війська РФ ввечері 2 листопада атакували передмістя Запоріжжя. Влада повідомляла про знищення ворожих безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
541
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