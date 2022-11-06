Будьте обережними: Старух попередив про можливі повторні удари по Запоріжжю

Ворог продовжує нічний терор.
Здійснено ракетний удар по обласному центру - Запоріжжя.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА ОлександрСтарух.
"Дотримуйтесь правил повітряної безпеки. Будьте обережні, не виключені повторні удари", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що російські потвори атакували Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал у Запоріжжі.
Відповідні служби вже працюють на місці.
Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.
Додамо, що війська РФ ввечері 2 листопада атакували передмістя Запоріжжя. Влада повідомляла про знищення ворожих безпілотників.
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