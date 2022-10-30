Будьте особливо уважні на дорогах: Зеленський нагадав пішоходам про світловідбивачі у темний час доби

Президент повідомив, що в країні все ще зберігається дефіцит генерації, тому вкрай бережливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження мають тривати.

Глава держави Володимир Зеленський звернувся до українців із проханням про обережність у темний час доби.

Президент торкнувся цієї теми 30 жовтня.

"Будьте особливо уважні на дорогах. Було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбивні елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих. Але не менш важливо, щоб сумлінне ставлення було й у водіїв", - сказав президент.

За його словами, наразі варто не просто дотримуватися швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо в тих місцях, де є нерегульовані пішохідні переходи.

"Будь ласка, дбайте про безпеку інших", - додав Зеленський.

Він також привітав українських водіїв із Днем автомобіліста.

"Хочу сьогодні привітати всіх українських автомобілістів - не тільки цивільних, а й військових - з Днем автомобіліста і дорожника. Зазвичай вам бажають гарної дороги. А я знаю, що ця наша з вами дорога хоч і нелегка, але точно веде до нашої спільної перемоги. Вітаю", - сказав він.

Енергозабезпечення України через обстріли РФ: що відомо

Відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: аварійні та стабілізаційні.

Українців закликають зменшити електроспоживання від 07:00 до 23:00 години.

Водночас у ДТЕК заявляють, що тривалість віялових відключень світла у Києві може зрости до 6 годин. Це необхідно, щоб подолати наслідки атак Росії.

Тим часом у Мережі скаржаться, що через перепади напруги після стабілізаційного відключення світла 27 жовтня у киян в квартирі згорів холодильник та загорілася пральна машина.

Нагадаємо, графіки відключень можна дізнатися за допомогою чатботу.

Читайте також: