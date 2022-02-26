“Будьте вы прокляты, твари!!!": голова Держприкордонслужби України надіслав офіційного листа білоруському “колезі”

Очільник прикордонного відомства звинуватив Білорусь у спільному з Росією веденні війни проти України.

У суботу, 26 лютого, на третій день вторгнення російських військ до України, голова ДПСУ Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа голові Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Анатолію Лаппо. Очільник українського прикордонного відомства відзначив, що Білорусь фактично веде війну спільно із Росією.

Текст цього листа опубліковано на офіційному сайті ДПСУ.

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У своєму посланні Сергій Дейнеко відзначив, що від перших днів кривавого російського вторгнення до України Білорусь надає підтримку країні-агресору, адже колони військової техніки атакували нашу державу не лише з території Росії, а й країни-сателіта РФ.

Окрім того, з території РБ росіяни використовують для нанесення ударів по території України бойову авіацію, артилерію, балістичні ракети та інші.

Текст листа було складено російською мовою, закінчується він словами: “Мы победим. Будьте вы прокляты, твари!!! С презрением, Сергей Дейнеко".

Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, раніше стало відомо про 4 балістичні ракети, які було випущено з території Білорусі в південно-західному напрямку України.

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