"Буду конкурувати із Зеленським та Порошенком": Пригожин розмріявся стати президентом України

Пригожин щиро вірить, що може перемогти на виборах.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнера", кухар "Путіна" Євген Пригожин зробив "політичний камінг-аут" та оголосив про амбіції балотуватися у президенти України на виборах 2024 року.

Про це він сказав, стоячи нібито поблизу Бахмута.

За його словами, його заява "вразить усіх росіян та світ". Лідер ватажків, які воюють на Бахмутському напрямку, заявив, що він стане конкурентом для нинішнього президента Володимира Зеленського та колишнього президента Петра Порошенка.

"Ця заява вразить всіх росіян і увесь мир. Роблю політичний камінг-аут. У мене тілько що з'явилися політичні амбіції. Я ухвалив рішення 2024 року балотуватися в президенти України і буду конкурувати на цьому посту із Зеленським та Порошенком. Якщо виграю вибори, тоді все буде добре. Снаряди будуть не потрібні", - вірить він.

Конфлікт між Пригожином та Міноборони РФ

Російські пропагандитси заявили, що Пригожина відключили від спецзв’язку та припинили приймати в російських міністерствах. Причиною цього начебто стало те, що він попросив надати йому снаряди для "вагнерівців", які беруть участь у боях на сході.

Конфлікт ватажка "вагнерівців" та російським Міноборони стає дедалі гострішим. Як вважає російський публіцист і політтехнолог Станіслав Бєлковський, військове керівництво РФ готове пожертвувати Бахмутом, за яке вони намагаються безуспішно битися вже декілька місяців, аби лише Пригожин не приписав собі "перемогу" у битві за місто.

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