"Буду різати ваші голови": 20-річний російський окупант, що вчиняв звірства в Бучі, знову погрожує українцям

Українці накинулися на окупанта з гнівними коментарями.
Російський окупант із Владивостока, 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, погрожує повернутися до України та продовжити "різати" мирних громадян.
Про це повідомляє кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко у своєму Телеграмі.
Зазначається, що українці знайшли сторінку Ткача у соцмережах й почали писати йому гнівні коментарі, називаючи його катом українського народу. У відповідь росіянин не лише не заперечив своїх звірств у Бучі, а й відкрито пригрозив "різати голови" українців.
"Щойно я заїду до вас, я знову буду різати ваші голови", — зухвало заявив окупант.
Нагадаємо, українська розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які причетні до масових вбивств у Бучі Київської області.
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