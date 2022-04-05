"Буду різати ваші голови": 20-річний російський окупант, що вчиняв звірства в Бучі, знову погрожує українцям

Українці накинулися на окупанта з гнівними коментарями.

Російський окупант із Владивостока, 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, погрожує повернутися до України та продовжити "різати" мирних громадян.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко у своєму Телеграмі.

Зазначається, що українці знайшли сторінку Ткача у соцмережах й почали писати йому гнівні коментарі, називаючи його катом українського народу. У відповідь росіянин не лише не заперечив своїх звірств у Бучі, а й відкрито пригрозив "різати голови" українців.

"Щойно я заїду до вас, я знову буду різати ваші голови", — зухвало заявив окупант.

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які причетні до масових вбивств у Бучі Київської області.

Читайте також: