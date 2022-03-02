"Буду сприяти денацифікації Росії": російський бізнесмен у США пропонує 1 млн доларів за голову Путіна

"Буду сприяти денацифікації Росії": російський бізнесмен у США пропонує 1 млн доларів за голову Путіна

Бізнесмен виступає проти війни в Україні і влади РФ,

Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який зараз мешкає у США, готовий заплатити за голову Путіна 1 млн доларів.

Про це він написав у своїму фейсбуку.

"Я обіцяю заплатити 1 000 000 доларів США офіцеру (офіцерам), які, виконуючи свій конституційний обов’язок, заарештують Путіна як військового злочинця за російським та міжнародним законодавством. Путін не є президентом Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори і вбив своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов’язком сприяти денацифікації Росії. Я буду продовжувати допомагати Україні в її героїчних зусиллях протистояти наступу Путінської Орди", - написав бізнесмен

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: