"Буду вирізати свастику на лобах": Росія набирає в свою армію прихильників нацизму (аудіо, фото)

Росія набирає в свою армію прихильників нацизму.
Поки російська пропаганда розповідає, що РФ "звільняє" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.
Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.
"Нам треба всіх вбивати: і дітей, і жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти», - сказав російський окупант.
Також загарбник розповідає мамі, що буде ножем вирізати свастику на лобах загиблих українців.
Як зазначили у спецслужбі, що вояка має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами. Це загальна практика для російських військових, яким рекомендують "не світитися" у соцмережах.
Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.
Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою в Збройних силах РФ.
За "бойові успіхи" у гарячих точках цей підрозділ завжди брав участь у військових парадах у Москві.
"Ось така в рф військова "еліта"…СБУ поіменно встановить кожного окупанта: їхні ПІБ, контакти, адреси проживання та коло спілкування! Ворог відповість за свої злочини", - наголосили в спецслужбі України.
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