"Будуть додаткові снаряди": Зеленський повідомив про контрактування артилерії і ракети ППО

Очільник Міноборони поінформував президента і про організацію наступного "Рамштайну".
Міністр оборони Рустем Умєров доповів українському президенту про виконання задач щодо ППО, а саме ракети до комплексу IRIS-T, а також до зенітних ракетних комплексів NASAMS і SAMP/T. Є і хороші результати щодо контрактуванню артилерії – будуть додаткові снаряди для нашої армії.
Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 16 березня.
"Зараз мені міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО – ракети для "айріс-т", "насамсів" та "сампт". Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії", – повідомив президент.
Також очільник Міноборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну".
"Готуємося до Брюсселю. Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Хорватія готує значну військову допомогу Україні до кінця року.
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