Будуть доступні за кордоном: у "Дії" запустили нову важливу опцію для документів

Тепер документи, які зберігаються, у вашому смартфоні зрозуміють у будь-якій країні світу.

"Дія" запускає послугу перекладу документів на англійську мову. Їх можна отримати у застосунку, зробивши декілька простих кроків.

Про це йдеться у телеграм-каналі "Дії".

"Держава в смартфоні – коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок "Дія", – акцентують розробники.

Зазначається, що українці можуть отримати англомовну версію закордонного паспорта, техпаспорта й посвідчення водія.

Англомовна версія документів / Фото "Дія"

Як скористатися сервісом

Засновники сервісу відзначають, що потрібно:

Зайти у застосунок; Знайти документ, який треба перекласти; Натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа; Перекласти англійською.

Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.

"Клік – і проблему вирішено", – підсумували у "Дії".

Нагадаємо, у застосунку “Дія” тепер можна оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон. Зробити це можна буде в декілька кліків, без присутності обох батьків та поїздок до нотаріуса.

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