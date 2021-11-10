Будуть непоправні наслідки: в МЗС відреагували на заяву Білорусі про російський Крим

Будуть непоправні наслідки: в МЗС відреагували на заяву Білорусі про російський Крим

В МЗС України ще сподіваються, що позиція Білорусі щодо Криму не зміниться.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву речника білоруського МЗС Володимира Макея про те, що Крим є російським. У Міністерстві зазаначили, що Мінськ чекатимуть непоправні наслідки у міждержавних відносинах у разі визнання півострова російською територією.

Про це повідомляє агентство Укрінформ з посиланням на прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

Під час інтерв’ю одному з російських агентств очільник МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що "Крим є зараз російською територією". Проте одразу додав, що позиція Білорусі щодо півострова залишається такою, якою і була.

На таке висловлювання звернули увагу в Міністерстві закордонних справ України. Прессекретар МЗС наголосив, що відповідь на це буде миттєвою.

"Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин", — повідомив Ніколенко.

Проте у Міністерстві все ще сподіваються, що офіційний Мінськ "віддає собі звіт в питанні приналежності Криму і не буде допускати кроків, що суперечать нормам міжнародного права".

За словами Ніколенка, МЗС виходить з того, що "офіційно як і раніше Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах".

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