Будуть нестандартні: "Укрпошта" до кінця зими випустить три нові марки

Наступного року випусків марок буде більше, але тиражі будуть менші.

"Укрпошта" готує три випуски нових марок на січень-лютий 2023 року.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в Telegram.

За його словами, у 2023 році випусків буде більше, але тиражі будуть менші.

"Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень – лютий", - анонсував гендиректор "Укрпошти".

Щоб не пропустити марки наступного року, він запропонував підписатись на філателістичний абонемент "Укрпошти". Тоді можна буде придбати всі марки у кількості від 1 до 3 штук з безкоштовною доставкою.

Нагадаємо, що першу воєнну марку "Укрпошта" ввела в обіг 12 квітня. Це була поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". 28 червня пошта ввела в обіг нову поштову марку "Українська Мрія", а до неї - конверт та листівку.

24 серпня "Укрпошта" випустила колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Пес Патрон". 4 листопада введено в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!". 11 листопада випущено пам'ятну поштову марку "Херсон – це Україна!". 23 грудня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells", яка є заключною в циклі марок, випущених у 2022 році. Вона присвячена першому виконанню "Щедрика" у Нью-Йорку.

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