Грудень буде найтеплішим місяцем нинішньої зими. Найбільш холодним місяцем місяцями будуть - кінець січня та початок лютого. Саме тоді можливі ультраполярні вторгнення холодного повітря.

Про це "Діловій столиці" розповів керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик.

"Короткочасові суттєві похолодання зазвичай тривають тиждень - максимум десять днів. Ці періоди називають "ультраполярне вторгнення" і вони трапляються у січні-лютому. У грудні вони бувають дуже рідко", - каже синоптик.

За його словами, нинішня зима у середньому буде на градус-два тепліша, аніж середньостатистична зима в Україні - "будуть певні періоди з холодом, певні - з теплом".

Кількість опадів буде в межах середньостатистичних показників. Снігових заметів не буде, наголошує Владислав Білик. Адже в Україні сніговий покрив, то сходить, то знову з’являється. Щобільше - наша країна переходить в європейський клімат зими, яка завжди була на території східної Європи.

"Вже тривалий час у південній частині України за всю зиму не буває стабільного снігового покриву. Найбільш сніжні наші області західні та північні. Найдовше та найчастіше сніговий покрив зберігається у них. Сніг зимою буде. З більшою ймовірністю, у цих регіонах", - розповів синоптик.

Метеорологічна зима розпочинається у першій декаді грудня, коли відбудеться стійке зниження середньодобової температури нижче нуля градусів.

Як повідомлялося, народний синоптик Володимир Деркач розповів, що у листопаді буде репетиція зими. На початку листопада народний синоптик обіцяє теплу погоду як для осені, а ось від середини місяця прогнозує похолодання і навіть сніг.

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