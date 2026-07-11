Зеленський про вибухи у Вишневому: керівники двох держпідприємств порушили закон, будуть рішення

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати розслідування вибуху на складах у Вишневому. За його словами, вже встановлено посадовців, які всупереч закону та рішенням Ставки допустили розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За словами президента, генерал-майор СБУ Олександр Поклад доповів про перші результати слідства.

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«Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто та на яких посадах в „Укроборонпромі“ допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього — і нормами закону, і рішенням Ставки — все це було порушено», — заявив він.

Зеленський наголосив, що конкретні посадові особи вже відомі, а всі вони мають понести справедливу відповідальність.

Він повідомив, що, за попередніми даними, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенням Ставки та своїм посадовим обов’язкам.

«Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку», — сказав президент.

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Він додав, що правоохоронці також аналізують дії інших посадовців, які могли бути причетними до порушень.

Зеленський доручив Службі безпеки України разом з іншими правоохоронними органами провести перевірки інших підприємств, де зберігаються зброя та боєприпаси.

«Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та боєприпаси. Це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків», — наголосив він.

Очільник держави також заявив, що уряд найближчим часом ухвалить рішення, які мають посилити контроль за такими об’єктами та прискорити відновлення після подібних трагедій.

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Окремо він повідомив, що влада обговорила майбутнє «Укроборонпрому».

За словами Зеленського, внутрішній контроль за діяльністю підприємств концерну має бути значно посилений, щоб унеможливити повторення подібних випадків у майбутньому.

Обстріл Вишневого — останні новини

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали близько 500 людей.

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Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень.

У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

Нардепка Мар’яна Безугла написала, що нібито у Вишневому росіяни влучили у склад боєприпасів. Проте майже одразу вона видалила цей допис у телеграмі, який зберігся лише в «кешах».

Своєю чергою в Генштабі запевнили, що об’єкт у Вишневому, де після російського обстрілу 6 липня сталася масштабна вторинна детонація, не має жодного стосунку до ЗСУ.

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