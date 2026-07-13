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Будуть потужнішими та масштабнішими: Путін погрожує новими ударами по Україні
Путін погрожує «дзеркальною відповіддю» Україні за удари по території РФ. Він визнав, що атаки ЗСУ спричинили паливну кризу в країні.
Російський диктатор Володимир Путін погрожує Україні «потужнішими й масштабнішими» ударами.
Таку заяву очільник Кремля зробив для російських пропагандистських ЗМІ в понеділок, 13 липня.
«Відповіді на удари по Росії будуть дзеркальними і в кілька разів потужнішими, противник відчуватиме це з посилювальним масштабом», — накинувся він із погрозами.
Також «фюрер» публічно визнав паливну кризу в РФ, спричинену українськими ударами по паливному сектору.
Удари Росії по Україні — останні новини
Нагадаємо, вранці 13 липня російські окупанти атакували з повітря Одесу. За інформацією влади, в місті є влучання. Через обстріл на території одного з автопарків спалахнули автобуси. Є постраждалі.
Ціллю ворога також було Запоріжжя. Росія влучила дроном у багатоповерхівку, зруйнувавши квартири між 3-м і 4-м поверхами. Загинули дві пенсіонерки, 11 людей поранено.