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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1440
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Будуть потужнішими та масштабнішими: Путін погрожує новими ударами по Україні

Путін погрожує «дзеркальною відповіддю» Україні за удари по території РФ. Він визнав, що атаки ЗСУ спричинили паливну кризу в країні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Російський диктатор Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін погрожує Україні «потужнішими й масштабнішими» ударами.

Таку заяву очільник Кремля зробив для російських пропагандистських ЗМІ в понеділок, 13 липня.

«Відповіді на удари по Росії будуть дзеркальними і в кілька разів потужнішими, противник відчуватиме це з посилювальним масштабом», — накинувся він із погрозами.

Також «фюрер» публічно визнав паливну кризу в РФ, спричинену українськими ударами по паливному сектору.

Удари Росії по Україні — останні новини

Нагадаємо, вранці 13 липня російські окупанти атакували з повітря Одесу. За інформацією влади, в місті є влучання. Через обстріл на території одного з автопарків спалахнули автобуси. Є постраждалі.

Ціллю ворога також було Запоріжжя. Росія влучила дроном у багатоповерхівку, зруйнувавши квартири між 3-м і 4-м поверхами. Загинули дві пенсіонерки, 11 людей поранено.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1440
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