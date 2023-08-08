"Будуть позбавлені мандатів": Данілов різко висловився про депутатів-подорожувальників

Олексій Данілов підтримав позицію президента Зеленського про доречність позбавлення депутатських повноважень усіх, хто любить шикарний відпочинок під час війни.

Усі "любителі Мальдів" серед депутатів будуть позбавлені мандатів.

Таку думку 8 серпня висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Ви в сучасному світі нічого приховати не можете. Всі відпочинки всіх депутатів, які на сьогоднішній день перебувають в тих чи інших морях-океанах – майте на увазі, що це буде всім відомо", - наголосив він.

Данілов також додав, що президент України Володимир Зеленський з цього приводу дуже категоричний і прагне позбавляти депутатських повноважень усіх "мальдівських дипломатів".

"Позиція президента в даному випадку абсолютно чітка: всі, хто немає морального права перебувати в лавах Верховної Ради, обов'язкового будуть позбавлені мандатів саме за такі вчинки", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 22-річний депутат міськради у Рудках на Львівщині Дмитро Копанчук, який є сином народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук, виїхав з України під приводом супроводу батька з інвалідністю й не повернувся.

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